Un rotundo NO a la llegada de Griezmann a Rayados

*Ese rumor se ventiló en España.

Luego de que Monterrey sorprendiera al contar en su plantel con el español Sergio Ramos, en España surgió una nueva especulación que rápidamente llamó la atención: la posibilidad de que Rayados buscara reforzarse con el delantero francés Antoine Griezmann.

El tema tomó fuerza y, tras la victoria del conjunto regiomontano frente a Necaxa este martes, el entrenador Domenec Torrent fue cuestionado al respecto, ya que se trataría de una contratación de alto impacto para el futbol mexicano.

El estratega no evitó el tema, pero fue tajante al desmentir los rumores, calificándolos como totalmente infundados y fuera de la realidad. Para Torrent, pensar en la llegada de Griezmann a Monterrey carece de sentido.

“Eso es completamente falso. No sé de dónde salen tantas historias, es una locura. Además, como todos saben, el equipo ya tiene ocupadas todas sus plazas de extranjeros, por lo que no es posible contratar a alguien más”, explicó el técnico.

Asimismo, el entrenador confesó que prefiere mantenerse al margen de ese tipo de versiones para preservar su tranquilidad. “Se dicen cosas prácticamente imposibles. Por salud mental no leo nada, no sigo redes sociales; las tengo, pero no las reviso porque muchas veces se publican auténticas barbaridades”, concluyó.