Un nuevo crack se cocina

Regio Deporte

Apenas tiene 15 años de edad, pero ya con varios títulos, que lo lleva a codearse con los grandes, es Mario Said Rocha.

Sus inicios se remontan a los ocho años con el equipo Colo Colo en San Genaro, donde empiezan a llegar las satisfacciones al jugar de delantero y conseguir los goles de la victoria infinidad de ocasiones.

Enseguida se integra al Reencuentro en San Nicolás y Casa Bella, donde incluso alcanza el titulo como el mejor artillero en dos ocasiones.

Tiene la experiencia de jugar torneos de talla estatal y nacional y su desempeño es reconocido por su señor padre Mario Rocha, de quién heredó sus habilidades y recibe grandes consejos.

Ya la temporada pasada se integra al Milán en edad libre en la Popular Escobedo y alcanzan el título.

Hoy juega al lado de su padre en el tradicional Master Ramirez y hace su debut nada menos en Especial zona dos, donde manifiesta no temer enfrentar a rivales mucho más grandes y espera aportar todo su entusiasmo y experiencia para seguir con la cosecha de títulos, ese es Mario Said Rocha, a quien no hay que perderle la huella!.