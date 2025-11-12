Un estudio relativiza los beneficios económicos de los Juegos Olímpicos y los Mundiales

Palma, 12 nov (EFE).- Un estudio de las universidades de Baleares y Oviedo sobre el impacto económico de los Juegos Olímpicos y los Mundiales de fútbol masculinos concluye que los beneficios son modestos, temporales y llegan de forma desigual a la población.

La investigación, publicada en la revista científica ‘Tourism Management’, analiza datos de 147 países entre 1991 y 2023 para medir el efecto de estos grandes acontecimientos deportivos sobre el turismo internacional, el producto interior bruto per cápita y el empleo en el sector servicios.

Los resultados muestran que, en el caso de los Juegos Olímpicos, los efectos positivos se concentran principalmente en el periodo previo a la celebración, con un aumento medio del PIB per cápita del 5,3 % antes del evento y del 10,5 % después, mientras que el empleo en los servicios crece 1,2 puntos porcentuales.

Respecto al Mundial de fútbol, el impacto sobre el PIB es más reducido, aunque se registra un aumento del empleo en servicios de hasta 2,2 puntos, un efecto que los autores atribuyen al carácter descentralizado de la competición, cuyos beneficios se reparten entre varias regiones del país o países anfitriones.

En cuanto a la llegada de turistas, los casos analizados señalan que en los Juegos Olímpicos hay un aumento previo a las competiciones y una caída posterior, posiblemente ligado al aumento de los precios, mientras que en los Mundiales no se aprecia un incremento relevante del volumen de visitantes.

La catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) Maria Santana, señala en un comunicado que los beneficios de estos eventos “no son automáticos ni garantizados”, por lo que aconseja una planificación cuidadosa para evitar la “resaca económica” tras su celebración.

El estudio concluye que los grandes eventos deportivos pueden aportar beneficios económicos, pero no constituyen una fórmula de crecimiento sostenido, recomienda diseñar estrategias que conviertan los impactos temporales en ventajas duraderas y alerta del riesgo de sobrecostes e inflación que pueden reducir su rentabilidad.

