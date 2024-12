Un adiós inminente en Tigres

Monterrey, Nuevo León. La época dorada de Tigres parece llegar a su extinción, pues los felinos perderán a sus elementos base de cara al próximo verano.

Fuentes muy cercanas al club, detallaron que parte de la mencionada “columna vertebral” auriazul, tendrá sus días contados, pues no serán renovados con vistas hacia el Apertura 2025.

El caso de Guido Pizarro, se pudo saber que el contención multicampeón con los regios, tendría su mirada puesta en la dirección técnica, por lo que “colgará los tenis” en cuanto su contrato acabe el siguiente 30 de junio.

Misma fecha es la que termina el acuerdo de Rafael Carioca con los universitarios, quienes le extendieron solamente por seis meses su vínculo, esto a inicios del pasado mes de noviembre y que llegando el día dirá adiós al club.

El último jugador de esta índole se trata del máximo goleador histórico de la institución, André Pierre-Gignac. El ariete francés también culmina relaciones el próximo mes de junio y todo apunta a que no seguirá, aun no hay pláticas de su futuro y decidiría por terminar el acuerdo.

La situación con el galo de 39 años es endeble, pues se trata del ídolo máximo de la franquicia; sin embargo, parte de la dirigencia entiende que por su edad hay que renovar la ofensiva.

Cabe destacar, que “Dedé” tuvo su última extensión de contrato en febrero del 2023 con vigencia a dos años, estos a escasos meses por cumplirse.

Es por ello que la dirigencia auriazul se mueve con prisas más no a “lo loco”, en busca de los suplentes ideales de dichos elementos, los cuales están cerca de la despedida con la casaca felina.

Nahuel, el que se salvaría

Mientras se plantea el “Last Dance” a las “tres vacas sagradas”, el único de esta clase que se salvaría es Nahuel Guzmán.

El arquero argentino es otro de los que su vínculo llega hasta mitad del año siguiente y se prevé una pequeña prolongación, debido a su posición.

No obstante, esto aún no parece platicarse con el rosarino, quien en ocasiones anteriores mostró su fuerte deseo de retirarse con el Newell’s Old Boys, equipo con el que debutó.