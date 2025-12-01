UEFA, clubes, ligas y FIFPRO Europa se unen para la reforma del sistema de traspasos

Madrid, 1 dic (EFE).- La UEFA, junto a FIFPRO Europa, la Asociación de Clubes Europeos (EFC) y las ligas continentales, publicaron este lunes una resolución conjunta sobre los principios fundamentales del sistema de traspasos en el fútbol y su reforma, tras un proceso formal de diálogo social.

La resolución establece un marco común basado en la legislación de la UE y la gobernanza colectiva para orientar las reformas actuales y futuras a nivel de la FIFA y fue aprobada en la reunión plenaria del Comité de Diálogo Social Sectorial de la UE para el fútbol profesional, celebrada bajo los auspicios de la Comisión Europea en Bruselas el 26 de noviembre, según explicó la UEFA, en calidad de presidente.

En concreto, se centra en encontrar un equilibrio entre los intereses legítimos de los clubes y la protección de los derechos individuales y la libertad de movimiento de los jugadores, defendiendo el papel de las ligas y los clubes en el desarrollo y el mantenimiento del juego, los efectos redistributivos del sistema de traspasos y la mejora de los procedimientos de traspaso para que sean más sencillos, eficientes y transparentes.

“Todo ello con el fin de apoyar la integridad, el crecimiento y la competitividad a largo plazo del fútbol europeo”, añadió el organismo.

La UEFA recordó que el proceso de diálogo se ha llevado a cabo tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el caso del exjugador Lass Diarra en octubre de 2024, que cuestionó algunas de las disposiciones clave del reglamento sobre traspasos (RSTP) y exigió ajustes para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE.

También indicó que la sentencia impulsó al fútbol europeo a revisar colectivamente cómo se pueden reforzar las normas del sistema de traspasos para proporcionar estabilidad a largo plazo, equidad, seguridad jurídica y un entorno normativo equilibrado en el que tanto los clubes como los jugadores puedan prosperar.

“Europa, que concentra casi el 90 % del valor del mercado mundial de traspasos y los flujos más significativos de movimientos de jugadores y actividad contractual, tiene la responsabilidad de liderar y un papel legítimo en la configuración de las normas que afectan a sus clubes, jugadores, competiciones y al ecosistema en general”, afirmó en un comunicado.

También señaló que los interlocutores sociales y la UEFA han acordado continuar las discusiones colectivas sobre el sistema de traspasos en el seno del Comité de Diálogo Social Sectorial de la UE en 2026, prestando especial atención a la compensación, las recompensas por formación y los mecanismos de solidaridad, la protección de los jugadores y las trayectorias profesionales de los menores de 18 años, y el refuerzo de las estructuras nacionales de resolución de conflictos.

Más allá del sistema de traspasos, los interlocutores sociales se han centrado este año en otras tres líneas de trabajo: DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión), apoyo al diálogo social nacional y salud y seguridad en el trabajo.

Los debates sobre este último punto se han centrado en las exigencias físicas y mentales del fútbol moderno, tanto masculino como femenino, desde la gestión holística de la carga de trabajo hasta la protección de un descanso adecuado fuera y dentro de la temporada, como parte del calendario internacional de partidos.

La UEFA avanzó, por último, que el trabajo conjunto en las cuatro áreas de trabajo, incluido el sistema de traspasos, continuará el próximo año con el fin de desarrollar soluciones comunes.

