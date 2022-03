La tenista ucraniana se retira del Abierto Monterrey, como protesta por no querer competir contra la representante de Rusia.

Elina Svitolina, informó su decisión en redes sociales, torneo en que ella era uno de los máximos atractivos al ser la decimoquinta sembrada de la WTA y medallista de Bronce en los pasados Juegos Olímpicos.

La tenista pidió ‘comprensión’ al público mexicano, anteponiendo sus principios y firme creencia de que en estos momentos su nación requiere de toda muestra de apoyo y afecto para condenar los actos rusos comandados por Vladimir Putin, que ha dejado grandes consecuencias deportivas para la tierra de los Zares.

El WTA de Monterrey tenía en su primera ronda el partido de la ucraniana Svitolina contra la rusa Anastasia Potapova. Apelando nuevamente a sus convicciones, Elina dijo que ella se negaba a competir con atletas rusos o bielorrusos hasta que cese la guerra en aquella región de Europa, donde afortunadamente ya se han entablado mesas de negociaciones.

“Creo que la situación actual requiere una posición clara de nuestra organización: ATP, WTA e ITF. Por ello, nosotros, los jugadores ucranianos, solicitamos que sigan las recomendaciones del COI de aceptar a los ciudadanos rusos o bielorrusos solo como atletas neutrales, sin mostrar ningún símbolo, color, bandera o himno nacional”, publicó en un comunicado en sus redes.

“En consecuencia, quiero anunciar que no jugaré mañana (martes) en Monterrey, ni ningún otro partido contra tenistas rusos o bielorrusos hasta que nuestras organizaciones tomen esta necesaria decisión. No culpo a ninguno de los atletas rusos. Ellos no son responsables de la invasión de nuestra patria. Además, quiero rendir homenaje a todos los jugadores, especialmente a los rusos y bielorrusos, que han manifestado valientemente su posición contra la guerra. Su apoyo es esencial”.

Ya que mencionábamos las consecuencias en el plano deportivo por la ocupación rusa en Ucrania, la Fórmula 1 suspendió el Gran Premio de Sochi programado para septiembre y la FIFA recién informó este lunes que ha expulsado a la Federación Rusa de toda competencia oficial a nivel de clubes y selecciones, lo que incluye el Repechaje a Qatar 2022; por ende, los Zares no podrán estar en el Mundial.​

Dicha medida fue calificada como “discriminatoria” por los rusos, quienes aseguraron que la FIFA está “destruyendo puentes deportivos” por temas ajenos a la cancha, si bien el organismo máximo del futbol afirmó que estas medidas aplican “hasta nuevo aviso”, dejando abierta alguna esperanza de reconciliación.