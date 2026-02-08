Tuvimos errores que nos condenaron: Jordi Guerrero 

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados cayeron en su visita contra América, resultado que lamentó mucho Jordi Guerrero.

El auxiliar de Doménec Torrent, salió en representación del experimentado quien minutos previos fue expulsado por reclamos hacia el arbitraje de Óscar Mejía, silbante del cual entiende su rol en algunas decisiones.

“El análisis es que perdimos los puntos, tenemos que rehacernos ya para esta semana que tenemos dos partidos más. Los temas se resolverán en casa, tenemos que trabajar para salir adelante de este momento. La primera parte estuvo igualada, bien situados mucho rato en campo contrario y en la segunda parte ellos ajustaron mucho más, apretaron arriba y tuvimos errores que nos condenaron.

Los arbitrajes hacen lo que pueden, son gente con presión en sus sitios y lo comprendemos. Cuando un jugador hace una, dos, tres o cinco faltas, te corta el juego y la progresión no es justo”, comentó post partido.

Asimismo, habló de debut de Uros Durdevic con la casaca albiazul, que en ojos del cuerpo técnico fue bueno a pesar del descalabro.

“Él ha estado dos días haciendo futbol con nosotros, enseguida entendió lo que quería el míster y lo que el equipo necesitaba de él. Conoce bien la liga mexicana, así que se decidió que iniciara”, añadió.

De vida o muerte en Conca

Por otro lado, el vestidor ya dio vuelta a lo ocurrido en Liga MX y piensan de lleno en el Forge FC por la Concacaf Champions Cup, serie la cual en voz de Luis Cárdenas sera de vida o muerte a mitad de semana.

“Sabemos lo que somos, somos el Monterrey y tenemos que salir enfocados porque es un partido de vida o muerte. Sabemos que tenemos las condiciones y vamos a afrontarlo con la mayor responsabilidad posible”, dijo.