Tuchel sobre la falta de títulos: “No hay maldición”

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, aseguró este viernes que no cree que exista una maldición sobre la selección masculina por la falta de títulos y subrayó que no siente presión al ver que otras secciones inglesas, como la femenina y la sub-21 masculina, han logrado triunfos recientes.

“Es posible ganar un trofeo con Inglaterra, no hay maldición. Es un buen presagio ver como otras secciones han ganado títulos e intentaremos seguir su ejemplo”, declaró el técnico en la rueda de prensa previa al partido frente a Andorra, clasificatorio para el Mundial 2026 que se disputa el sábado en Villa Park (Birmingham).

“No creo que haya añadido presión. Si es algo, entonces es un buen presagio y me alegré mucho por Sarina Wiegman -seleccionadora de Inglaterra femenina- y Lee -seleccionador de Inglaterra sub-21-, porque lo consiguieron con un esfuerzo extraordinario y un gran éxito con victorias consecutivas”, añadió Tuchel al ser preguntado por las victorias en el Europeo de la selección femenina y la selección sub-21.

En la Eurocopa, Inglaterra viene de perder dos finales consecutivas, la de 2020 en penaltis frente a Italia y en 2024 ante España por 1-2, mientras que en el Mundial, desde su único título en 1966, su mejor posición ha sido el cuarto puesto en 1990 y 2018. E

