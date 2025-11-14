Tuchel pide paciencia con Bellingham

Thomas Tuchel, seleccionador inglés, pidió paciencia con Jude Bellingham, suplente este jueves contra Serbia, y subrayó que sería injusto pedirle que entendiera algunos de los conceptos que han practicado en las últimas convocatorias en las que no ha estado.

Bellingham jugó ante Serbia sus primeros minutos con la selección desde junio, tras perderse la lista de septiembre por lesión y la de octubre por decisión técnica. El jugador del Real Madrid disputó media hora contra Serbia y generó la jugada del 2-0.

“Sería injusto pedirle a Bellingham que lo entendiera todo ya porque hemos cambiado la forma en la que presionamos en las dos últimas convocatorias. Declan (Rice), Morgan (Rogers) y Harry (Kane) han jugado juntos tres de los últimos cuatro partidos”, dijo Tuchel para explicar la suplencia de Bellingham y la titularidad de Rogers.

“Ahora mismo están compitiendo por la misma posición y son amigos. Se respetan mucho. Morgan merecía estar en el campo porque ha jugado tres grandes partidos para nosotros”, agregó el alemán.

Ahora Inglaterra se medirá este domingo a Albania con el único aliciente de completar una fase de grupos perfecta. Los de Tuchel han ganado los siete partidos que han disputado con un registro de veinte goles a favor y cero en contra.

Puede ser la oportunidad para que Bellingham vuelva a ser titular con los ‘Tres Leones’ y siga ganándose un hueco en el próximo Mundial del año que viene.

