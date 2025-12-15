Tristeza y mucho dolor: Fernando Gorriarán 

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres ya están en la Sultana del Norte luego de caer en una dramática final ante Toluca, siendo Fernando Gorriarán el único en dar la cara a ello.

El capitán felino reconoció la tristeza por no lograr el título, sin embargo, catalogó de bueno el semestre, yendo por buen camino en busca de un campeonato más.

“Mucha tristeza, mucho dolor. Estábamos muy ilusionados, al igual que toda la gente. El equipo prometió pelear hasta lo último, y así fue. Así es el fútbol, así son los penales, siempre van a haber cosas por corregir, pero bueno, sabemos que este es el camino y, obviamente, que vamos a conseguir cosas importantes por este lado.

Sin duda, se hicieron cosas muy buenas a largo del semestre. Creo que fue un equipo que vino de menos a más. Terminamos de gran manera. Hicimos un gran torneo, creo que nos sirve también como aprendizaje lo lo que fue la liguilla pasada, terminar en semis, ahora en un subcampeonato creo que se vienen haciendo las cosas bien, encontramos el camino correcto y siempre va a pasar, no siempre se va a ganar, pero creo que es el camino para conseguir cosas importantes”, comentó en su arribo a la entidad.

Asimismo, dio el espaldarazo al proceso de Guido Pizarro al mando del equipo, pues con base a sus conocimientos les devolvió a la plantilla una idea en la cancha y protagonismo.

“Sin duda. Creo que Guido y su cuerpo técnico nos devolvieron la identidad, nos devolvieron una idea de juego, que a la gente lo la volvió a ilusionar con conseguir un título nuevo. El plantel también,se peleó hasta el último momento y, bueno, ojalá que que con el semestre que viene podamos conseguir los objetivos que van a ser fundamentales”, dijo.

Los regios rompieron filas y regresarían a finales del mes, será en estos días do de también se planifiques salidas de peso, siendo Sebastián Córdova, Nicolás Ibáñez y Javier Aquino los indicados a dejar el club.