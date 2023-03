Tres años de renovación o no hay acuerdo: Representante de Carioca

Monterrey, Nuevo León. El futuro de Rafael Carioca con Tigres comienza a tomar forma, al menos así lo dejó en claro su manager, Fabio Santana.

El representante del mediocampista aseguró que si todo marcha bien, serán tres años los que se renueve al sudamericano, sin embargo, si esta petición de tiempo no se cumple no habrá acuerdo.

Tienen que ser 3 años. (¿Si no hay 3 años no hay acuerdo?) sí, no hay”, dijo a su llegada. “Vamos a empezar a platicar hoy. Nos vamos a ver el qué falta y qué no. No quiere volver a Brasil, quiere quedarse aquí en México”, agregó Santana.

Asimismo, remarcó que las intenciones de Carioca son quedarse con los felinos, pues las propuestas de Cruz Azul y otros clubes árabes, confirmadas por el manager, no son prioridad.

“La prioridad es Tigres. Sí (interés), no sólo Cruz Azul sino otros equipos de Arabia Saudita y Brasil. Sí, un jugador de ese nivel siempre se habla bien, ese tipo de jugador siempre la gente lo quiere y es normal, pero Rafa está muy decidido a permanecer en Tigres.

No pasa en su cabeza el Cruz Azul ni otro equipo, solo Tigres, él ama este equipo, a su afición. Es un casamiento perfecto”, confirmó mientras ingresaba a las oficinas.

A su salida, Santana reconoció un buen augurio luego de sus charlas, no obstante, el tiempo de estadía sigue siendo el tema a concretar.

“Avanzamos bien, creo que Culebro es buena persona y tiene mucho interés en que se quede Rafa, entonces, comenzamos a platicar y queremos un final feliz.

Quiere mucho renovar, está muy feliz con Rafa (La directiva) unos temas conversamos y arreglamos, y vamos a llamar de cuenta para ver qué pasa. Primero pensar, analizar, yo lo escuché a él, el tema principal es el tiempo”, mencionó el manager con un tono cabizbajo.

Hasta junio de este 2023 es lo que le resta de contrato al jugador con los regios, siendo en el mes de mayo cuando pueda escuchar ofertas siempre y cuando previamente no se haya llegado a un común acuerdo.