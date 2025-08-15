Traviesos avanzan

El conjunto de los Traviesos no dejó de luchar y al final sacan apurado empate a un gol ante Manchester y en las tandas de tiros desde el punto penal llevarse el boleto al semis en Escobedo.

Duelo de poder a poder, con dos cuadros que demostraron por qué llegaron a la fiesta de la Segunda División, en Camino Real, ante buen número de aficionados, que no dejaron de apoyar a su escuadra preferida.

Los dos tuvieron oportunidad de llevarse la victoria, al crear acciones de peligro, sin embargo, en esta ocasión la retaguardia hacía bien la tarea, para mantener a raya a los artilleros enemigos, que llegaban con no muy buenas intenciones.

Sebastián Torres le ponía número al casillero, pero fueron alcanzados por sus rivales, lo que obligó a los tiros penales, dónde definió Diego Ramírez el boleto a la semifinal para los Traviesos.