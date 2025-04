Trasciende el club; Dts y jugadores somos de paso: Demichelis

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados volvieron al triunfo en medio de una semana bastante incómoda, situación la cual Martín Demichelis volvió a dar la cara por ella.

El argentino destacó que lo que más trasciende en el fútbol son los clubes, pues técnicos y futbolistas están de paso, hecho que se reflejó en la victoria contra Chivas.

“Fue una semana con un indicente emocional importante para lo externo. Después, no pasó nada que no sea normal para un club competitivo y quiere ser protagonista con jugadores de trayectoria. Lastimosamente se filtró y su hubiésemos tenido la suerte de que Sergio le pegara a una puerta de madera en lugar de vidrio, nadie se hubiera enterado de nada y quedado en una situación normal.

Son cosas que suceden, y los jugadores hablaron en la cancha, felicitarlos. Hicimos un gran primer tiempo, se vio un equipo solidario con muchos esfuerzo y después el deporte volvió a demostrar que lo que trasciende son las instituciones, los Dts y jugadores estamos de paso, hoy ganó Rayados”, confesó.

En cuanto al partido, el “Micho” comentó el descontento de su plantilla por lo vivido entre semana, siendo los mismos jugadores quienes sacaron la casta para darle vuelta a la página.

“Estoy de acuerdo y nosotros somos los primeros que queremos ganar. Los jugadores estaban todos descontentos con la situación que estábamos viviendo, hoy hicimos un primer tiempo donde el hincha se vio reflejado y que quiere ver del Monterrey.

Tuvimos el agregado que al 51′ nos hacen gol en el primer acercamiento de ellos y tuvimos un impacto emocional, el rival comenzó a crecer y nosotros con un momento de dificultad, después intentamos acomodate los cambios y por suerte llegó ese gol de Nelson al final donde los jugadores volvieron a abrazarse y nos dará en envión anímico importante por lo que se nos viene”, agregó.

Por último, el sudamericano detalló cómo fue el percance en el que Sergio Canales salió más perjudicado, recalcando que no importa el nombre o jerarquía, su trabajo es exigir al máximo a cada elemento albiazul.

“Con respecto a lo que pasó. Lo saben todo, algunos la cuentan como quieren. No hace algo que no haga un DT. Hicimos un interescuadra el miércoles, fuimos autocriticos. Me toca ser duro y exigir a tal y cual jugador, del número uno al 25.

No estábamos bien, íbamos noveno y lo que pasó es normal, después lastimosamente para Sergio, no delante mío sino a 200 metros de la cancha, le pegó a una de vidrio y no una de madera. Nada más que eso, necesito que Sergio se ponga bien en la semana porque lo necesitamos, porque es súper desequilibrante y es importantísimo y Monterrey lo necesita, más no te puedo decir”, culminó.