Tras ser eliminado, confirman lesión de Rafael Nadal

El tenista elite, Rafael Nadal, estará fuera de las canchas al menos cuatro semanas, debido a una lesión sufrida en las costillas, y que lo orilló a ser eliminado en las seminfinales del Indians Wells, en Estados Unidos; precisamente frente a su compatriota Carlos Alcaraz.

El propio jugador español se sometió a una revisión médica cuando regresó a España, la cual reveló una fisura en una costilla del lado izquierdo, por lo que deberá guardar reposo para su recuperación.

“No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena”, publicó en su cuenta e Twitter.

La lesión llega en mal momento, ya que Nadal ha tenido uno de los mejores arranques de temporada en su carrera tenística. El español comenzó con marca de 20-0, lapso en los que se adjudicó los abiertos de Melbourne y Acapulco; el de Australia fue el vigésimo primer Grand Slam que gana, convirtiéndose así en líder absoluto y dejando atrás a Roger Federer y Novak Djokovic.

Si no se recupera rápido de esa lesión, Rafael Nadal podría perderse el Abierto de Francia, que se llevará a cabo dentro de dos meses.