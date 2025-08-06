Torrent vuelve a arremeter contra Leagues Cup

Monterrey, Nuevo León. La Leagues Cup acabó para Rayados, estando eliminados y todavía si jugar su último encuentro dentro de un certamen bastabte criticable para Doménec Torrent.

El entrenador albiazul volvió a arremeter contra la competencia binacional, haciendo un llamado a los medios de comunicación que no es fácil el convivir con dicho torneo en varios aspectos extra cancha.

“Armaron una competición que es para pensarse, muchos equipos en el tercer juego ya no se juegan nada, lo podíamos hacer mejor. Una jugada de nosotros nos ponen un fuera de lugar claro y ayer pasó al revés, donde podía estar dentro o fuera, hemos hecho autocrítica. América, Chivas, muchos equipos importantes están fuera, no hemos podido entrenar bien, venimos de nuestro equipo que ha tenido diez entrenos de calidad antes de marcharnos al Mundial de Clubes.

Me gustaría que periodistas mexicanos estuvieran aquí y vieran las dificultades que tenemos, no solo nosotros, sino todos. Somos Rayados, queremos ganar todo, los aficionados también pero hay tiempo que no ganamos, es un proceso, no logramos el objetivo de clasificar, podemos hablar de muchas cosas”, comentó.

Bajo esta misma línea, el ibérico dejó entrever que no le dará la importancia al tercer y último duelo contra el Charlotte FC, pues a partir de ahora su mirada está hacia el León en Liga MX.

“Estamos fuera, es la importancia que damos que no sabemos los resultados, competiremos porque se motivarán solos, pero es el mejor entrenamiento desde que estamos aquí y tengo la suerte que tengo jugadores especiales, representamos a una institución ya grande como Monterrey, es prepararnos para el partido contra León.

El partido que nos importa es León, mañana habrá cambios, todos harán lo mismo, vinimos sabiendo que la competición era así, tenemos que reflexionar si es la mejor manera de venir a un campeonato como este”, añadió.

Los regios se despedirán de la copa la noche del jueves, regresando a la Sultana del Norte el viernes por la mañana de cara a su encuentro con la “Fiera” del próximo lunes en el Nou Camp.