Torrent sin excusas tras goleada ante Pachuca: Han sido superiores

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados fueron totalmente humillados por Pachuca en su arranque del Apertura 2025, dejando sin excusas a Doménec Torrent.

El técnico español reconoció el dominio tuzo durante todo el cotejo, señalando que el trajín del Mundial de Clubes, por el cual llegó con seis bajas, quedó atrás y no debería de haber ningún tipo de justificación al pésimo papel en el partido.

“Bueno, no vamos a buscar excusas con el Mundial del Club y el cansancio. Pachuca ha sido muy superior a nosotros, la primera parte a lo mejor ha sido más pareja, pero creo que han jugado mejor, han tenido más ambición y luego nos ha penalizado dos goles en diez minutos. No voy a buscar ninguna excusa de que si me faltan jugadores, de que si. Nada, felicitar a Pachuca ha sido mejor y aprender de los errores.

Yo dije cuando finalizó el Mundial del Club que tengo que ser capaz de mentalizarlos que lo que nos importa es la luga mexicana, tengo que convencerlos que lo que hicieron allí, que lo hicieron muy bien, lo pueden hacer. Estamos en otro contexto a todos nos duele y mucho, pero si tenía que pasar, mejor en la primera jornada para ponernos a todos. Entonces, estamos ya en la Liga Mexicana, se acabó el Mundial del Club, lo que nos interesa es quedar lo más arriba posible, estar en el play-off y poder luchar para el campeonato”, destacó.

Bajo esta misma línea, el ibérico confesó haber tenido charlas con la dirigencia albiazul por el tema de mas refuerzos, damdo entrever que sí necesita elementos para complementar la plantilla.

“Todo lo que es tema de fichajes lo tengo hablado con la directiva. Nunca voy a hablar públicamente de lo que hemos hablado en privado. Ellos saben lo que pienso, Rayados tiene nueve extranjeros, tiene el cupo, todos con contrato y algunos largos.

Entonces, para sacar a uno no es tan fácil como cambiar cromos. Este plantel ha competido muy bien, cuatro partidos en Estados Unidos y lo puedo volver a hacer aquí. Ahora bien, todo lo que hablamos en privado ellos lo saben o el pensamiento que yo tengo para el plantel”., dijo.

Por último y fiel a su estilo, el experimentado confirmó la salida de Esteban Andrada, quien ni siquiera fue regustrado para el certamen, ante la llegada de Sebastián Mele. “Usted, lo ha dicho, ¿no? Me parece que ha hecho la pregunta y la respuesta”, comentó.