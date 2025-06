Torrent pide pies sobre la tierra tras empate contra Inter: No somos tan buenos 

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados están listos para afrontar al River Plate por la segunda fecha del Mundial de Clubes pero el empate contra Inter de Milán sigue muy latente.

Es por ello que el técnico albiazul, Doménec Torrent, pidió tener los pies sobre la tierra, destacando conocer el negocio del fútbol y que un resultado no te hace ni tan bueno ni tan malo, sea club, plantilla o al mismo entrenador.

“El fútbol va de una manera que si no le ganas a River es un desastre. Estamos felices de que la cosa empezó bien, no muy bien, arrancando un punto muy valioso que todo mundo seguramente fuera de Rayados y Monterrey y mexicana nos daba por perdido el juego pero nosotros no.

Vamos a ver paso a paso, se como se maneja este negocio; cuando no se gana el DT es un desastre y cuando empatas contra Inter somos muy buenos y ni una cosa ni la otra. Somos gente que trabajamos mucho, eso si. Tenemos claro lo que queremos transmitir”, comentó en conferencia de prensa.

Bajo esta misma línea, el español reconoció tener equipo completo para medirse a los argentinos, en un duelo vital por el futuro en el certamen internacional.

“Mi equipo está bien, todos, a dispocisión para el encuentro de mañana contra River. Físicamente el equipo está en óptimas condiciones, bajamos el ritmo de entrenamientos para llegar bien que es lo importante para el día del partido, entonces, no tenemos ningún percance y los que estaban convocados contra Inter llegar estarán contra River”, agregó.

Cabe destacar, que Esteban Andrada será el arquero titular el próximo sábado por la tarde, pues todavía Santiago Mele no termina de acoplarse al equipo.

Por su parte, Sergio Ramos también estará de inicio, pese a haber trabajado por separado esta semana.