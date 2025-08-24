Torrent no cierra la puerta a nuevo refuerzo en Rayados 

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados salieron avantes del juego ante Necaxa y siguen pensando en un nuevo fichaje para el Apertura 2025.

En palabras de Doménec Torrent, técnico español no cerró la puerta a un refuerzo más en su plantilla, aunque no detalló la posición esta dispuesto a ampliar sus elementos.

“No se trata de fichar por fichar. Si llega alguien, debe mejorar lo que ya tenemos, y eso es difícil porque los jugadores están muy bien. Podría ser un 9, un 10 o un interior, lo importante es que aporte gol y un salto de calidad. No cerramos la puerta a ninguna posición, pero si alguien viene, debe realmente aportar. Si no mejora al plantel, no tiene sentido fichar”, comentó.

Bajo esta misma línea, no echa campanas al vuelo, destacando que siempre habrá un margen de mejora al no existir equipo perfecto.

“Siempre hay margen de mejora. El primero que debe mejorar soy yo para poder ayudarles más. No hay equipo perfecto. Debemos tener más el balón cuando tenemos una ventaja cómoda, mover al rival con más paciencia. Cada triunfo ha sido diferente: en San Luis dominamos posicionalmente, ante León la contra fue clave, y contra Necaxa tuvimos que ajustar más.

Esto es un proceso. Aquí cuesta más paciencia que en otros países, pero todo apunta a una mejora colectiva. Yo solo busco poner a cada jugador en la mejor posición para que se sientan cómodos y puedan destacar”, añadió.

Por último, el ibérico detalló la baja de último minuto en Víctor Guzmán, quien se bajó de la titularidad por problemas físicos.

“Tuvo un edema muscular después del partido con Mazatlán y no pudo llegar a la convocatoria”, dijo.