Torrent deja en duda su continuidad con Rayados: No depende de mí 

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados sumaron su cuarta derrota en el Clausura 2026 tras caer frente al Cruz Azul, hecho que hizo explotar la paciencia de la afición contra Doménec Torrent.

Ante esto, el técnico español dejó en tema de duda su continuidad en el timonel albiazul, recalcando que la plantilla riene tabta calidad que cualquier estratega los calificaría a liguilla.

“No depende de mí, todo lo que no depende de ti ni te esfuerces en preocuparte, tenemos la mejor afición del futbol mexicano, no hace mucho que hicimos semifinales y no se echaron con diferentes técnicos; este equipo con cualquier entrenador va a quedar entre los 8 primeros, son circunstancias”, comentó.

Bajo esta misma línea, el catalán habló sobre los abucheos recibidos tanto hacia su persona como a los futbolistas; destacando que sólo esto tiene mejora en la cancha.c9n resultados.

“La afición está en su derecho de abuchear al técnico y jugadores, tenemos la mejor afición, los primeros que están enojados son los jugadores y entrenador, no me puedo quejar del esfuerzo de ningún jugador.

En el fútbol hay jugadores que pasan de ser ídolos a ser abuchaedos, pasa en todas partes del mundo, pasa en todos los sitios. Cuando va mal tenemos que aceptar; la gente se gasta su lana y no ganamos ¿qué les voy a decir? Lo vamos a mejorar y los entendemos”, añadió.

Clásico Regio no pasa por si cabeza

Por último, el europeo no piensa nada más que el duelo con Querétaro antes que el Clásico Regio, a falta de una semana del duelo.

“Primero Querétaro, nada más y a ver si de los tres o cuatro lesionados recuperamos alguno, Corcho, Anthony, Fidel con sobrecargas, afrontar Querétaro, después vamos a afrontar el clásico”, finalizó.