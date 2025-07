Torrent arremete contra arbitraje en duelo ante el Dortmund: Era penal sobre Tecatito

Monterrey, Nuevo León. La eliminación de Rayados en el Mundial de Clubes ante el Borussia Dortmund, dejó muy molesto a Doménec Torrent, quien arremetió contra el arbitraje dirigido por Facundo Tello.

El técnico ibérico confesó haber visto la acción del empujón de Niklas Süle sobre Jesús Manuel Corona, considerándolo penal a favor, quitándole culpa al silbante pero sí responsabilizando de la acción a los encargados del VAR, fuera de ello, se va conforme por el esfuerzo de su plantel.

“Somos Rayados, queremos ganar y no estamos conformes con el resultado. Hemos hecho suficientes ocasiones en el juego, sobretodo en la segubda parte para darle vuelta al juego o al menos empatarlo. No había visto decisiones polémicas como el segundo gol que es una falta sobre nuestro, no la revisan, no culpo al árbitro porque tenemos al VAR para esto. Y hay un penal sobre Tecate que tampoco lo revisa.

A partir de aquí, me voy conforme con el esfuerzo del como hemos jugado, no teníamos enfrente a cualquier equipo, le hemos dominado, gensradl ocasiones de gol y nos vamos dosgustados porque perdemos el juego pero como DT analizo lo que me gustó. Vamos a perder más de un juego, no aquí, sino en la liga mexicana pero representamos bien los valores de Rayados que se sientan orgullosos nuestros fans y sí que con esto me quedo pero queríamos ganar el juego, hemos estado cerca como mínimo de forzar la prórroga”, comentó.

El experimentado reconoció ser un gran fracaso y desconoce el futuro de Esteban Andrada en el arco regio.

“A parte del gran fracaso que ha sido perder contra un equipo pequeño como Dortmund. Esto no lo manejo yo, le dije a Esteban y hablé con él del cómo estaba la situación y a partir de aquí y son cosas de la directiva”, añadió.

A pensar en la Liga

Por último, el español destacó las virtudes de si plantel, mismas que ahora deberán mostrar en el torneo doméstico (inician el día 13 de julio) y no quedarse viviendo de lo plasmado en la justa internacional.

“Estamos felices de cómo han ido los partidos y hemos ido de menos a más, ahora tenemos que hacer que esto siga. Lo que nos interesa ahora es que ya han demostrado lo bien que pueden jugar, con la actitud y compromiso, lo tenemos que hacer en la liga mexicana, nos se puede quedar aquí en el Mundial por esta extra motivación lo tenemos que hacer en México.

El primer juego que nos toca es Pachuca y esta imagen no siempre se va dar, el jugar bien pero sabemos que lo podemos hacer y ya no tenemos excusa, entre comillas, y los rivales tambien juegan, estamos aquí para intentar hacer esto y somos los que encabezamos el proyecto deportivo y en ese sentido no vamos a hacer que los jugadores se caigan en el sentido de la actitud, calidad la tienen y tiene que ser la misma”, finalizó.