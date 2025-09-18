Toño Ávila, un icono del arbitraje

Regio Deporte

El colegio de Monterrey fue cuna de grandes árbitros, que pusieron muy en alto nuestra entidad y uno de ellos sin duda es Antonio Ávila.

Tomó su curso con el profe Porfirio Rodriguez, Liborio Chávez y el Ing Raúl Izaguirre.

De carácter tranquilo, que sabía escuchar, entusiasta, honesto y fiel a su envestidura lo llevaron a trabajar infinidad de duelos por el título en diferentes ligas y salir con banderas desplegadas.

Peluquero de profesión y su lealtad y entusiasmo lo lleva a la presidencia del Colegio de Monterrey en el año de 1992, precisamente en plena época dorada, dónde también el arbitraje fue el mejor en todo el pais.

Ese mismo entusiasmo que demostró para mantener al Colegio de Monterrey como el mejor del estado y uno de los mejores del país, fueron motivo para ganar el reconocimiento y aprecio de sus compañeros, así como de los miles y miles de jugadores que les tocó arbitrar, quienes lo recuerdan con cariño, aprecio porque Toño Ávila demostró lo que en realidad es ser todo un Señor Árbitro!