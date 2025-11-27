Toni Kroos: “Los que tenemos la oportunidad debemos ayudar a los menos afortunados”

Madrid, 27 nov (EFE).- Toni Kroos, exfutbolista y leyenda del Real Madrid, recibió este jueves la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en el Estadio Santiago Bernabéu y afirmó que los que tienen la oportunidad deben “ayudar a los menos afortunados” y que cuando uno juega en un gran club tiene que representar “unos valores.

“Los que tenemos la oportunidad, los futbolistas, debemos ayudar a los que son menos afortunados, sé que hay muchos compañeros que también tienen un gran compromiso”, apuntó Kroos, que recibió la distinción de manos del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier.

En el acto, estuvo acompañado por exjugadores del club blanco como Roberto Carlos, Santiago Solari o Álvaro Arbeloa, además de los que fueron sus compañeros de equipo Federico Valverde (Uruguay) y Antonio Rudiger (Alemania), y el entrenador Xabi Alonso.

“Es algo muy especial sobre todo por donde me la entregan. Los éxitos deportivos no son el único motivo para recibirlo, pero si hay un lugar para hacerlo es aquí”, dijo sobre la condecoración que le fue entregada en el estadio en el que jugó hasta hace apenas un año y medio.

“Ha sido mi casa los últimos 10 años, y también me he dado cuenta, a pesar del atasco (entre risas) para llegar, que siempre es una sensación especial entrar aquí, y es donde viví mis mejores años como futbolista”, agregó.

Kroos llegó al Real Madrid en verano de 2014, y hasta el final de la temporada 2023-2024 consiguió 23 títulos, además de los 11 que levantó en el Bayern de Múnich y el Mundial que ganó con su selección en Brasil (2014, 1-0 ante Argentina).

Acerca de sus éxitos y su vida más solidaria, apuntó: “Una cosa son los éxitos deportivos y otra la responsabilidad de ser un personaje público. Cuando uno juega en un gran club tiene que representar unos valores y está fundación me ha mantenido lo pies en el suelo”.

El alemán hizo mención a su fundación (Toni Kroos Stiftung), fundada en 2015 y que ayuda a niños gravemente enfermos y a sus familias.

“El mundo de fútbol no es el mundo real y con esto también he visto cómo puede ser la vida y ayudar me ha dado satisfacción”, finalizó.

