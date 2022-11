Tomás Manzanillo va por pase a JCC 2023

El medallista de plata en los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, Tomás Xavier Manzanillo, buscará su boleto a los Juegos Centroamericano y del Caribe San Salvador 2023, en el selectivo internacional que se llevará a cabo en la Ciudad de México, del 23 al 28 de noviembre.

“Yo empiezo a competir el 24 de noviembre, estoy emocionado, ya quiero que llegue el día, seremos anfitriones y se siente la confianza de estar en tu casa, siempre es bueno la localía, conoces la pista y eso te da más seguridad”, aseguró el exponente de 20 años de edad.

El subcampeón panamericano, quien se encuentra en concentración en las instalaciones de Villas Tlalpan de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), entrena todos los días en la Pista Olímpica de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe”, de Cuemanco, bajo la supervisión del profesor Roberto Serrano.

“Para poder ir a buscar los boletos a Juegos Centroamericanos hubo un selectivo nacional a finales de octubre y junto con mi compañero de bote, Juan José Flores, quedamos en el primer lugar de la prueba de doble abierto (dos pares de remos cortos), nuestras expectativas son altas, queremos estar en los primeros lugares de la prueba y asegurar nuestro lugar a los Juegos”, destacó.

El originario de San Felipe, Baja California, inició en esta disciplina a los 14 años, en la presa “La Boca”, en Santiago, Nuevo León.

“Me quedé en el remo porque me gustó mucho estar en el agua, convivir con los demás, sentir el viento y todo lo que conlleva remar. Me gusta mucho competir, siempre quería ganar, así que fue de entrenar y entrenar y ver hasta dónde puedo llegar. Antes jugué futbol, estuve en atletismo y en taekwondo, pero nunca me tocó ir a una Olimpiada Nacional, hasta que llegué al remo”, recordó el representante de Nuevo León.

El camino a lo largo de estos seis años de practicar su disciplina no siempre fue fácil, pero ya le dio sus primeras satisfacciones.

“Han sido altas y bajas, el primer año no fue muy bien porque era nuevo, pero todos los años vas mejorando y en 2018 logré una medalla de oro en Olimpiada Nacional, en 2019 también gané oro y en el 2021 en Cali- Valle 2021 ganamos plata en cuatro pares de remos cortos, con Hugo Reyes de Jalisco, Adolfo Peralta de Baja California y Jordy Gutiérrez de la Ciudad de México. Se sintió bonito, empiezas a recordar todo lo que has pasado, los entrenamientos, las desveladas, los sufrimientos que pasaste y se siente genial ver cómo se van dando los logros”, resaltó el becario de INDE Nuevo León.

El atleta, quien es el más joven de la selección que competirá en el Campeonato Centroamericano y del Caribe 2022, que se llevará a cabo en Cuemanco, señaló que esta primera medalla internacional le dio motivación para continuar al cien por ciento en sus entrenamientos.

“Me siento motivado, con ganas de entrenar más y poner siempre en alto a México”, puntualizó Tomás Manzanillo.

Cabe mencionar que en el clasificatorio internacional en Cuemanco también verán acción los oriundos de Nuevo León, Kenia Lechuga olímpica de Río 2016 y Tokio 2020 así como Juan José Flores quien participó en los Panamericanos de Lima 2019.