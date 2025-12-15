Toluca, bicampeón de Liga MX tras vencer a Tigres en dramática final 

Monterrey, Nuevo León. El Toluca de Antonio Mohamed es ya uno de los equipos históricos del futbol mexicano en consagrarse como bicampeón, tras coronarse en el Apertura 2025 desde la tanda de penaltis ante Tigres con un escandaloso resultado de nueve a ocho.

Después de remar contracorriente tras irse abajo 2-0, emparejar la serie y atravesar por un partido donde el gol se les negó en varias ocasiones, los Diablos en el Nemesio Diez lograron su doceavo campeonato de Liga, igualando ya a Chivas en ese rubro.

En una tanda de penales que vivió 12 cobros por equipo, en la cual además Luis García se convirtió en un inesperado héroe tras quedarse con el arco escarlata para este partido decisivo por mera decisión de Mohamed, se definió todo.

Por los mexiquenses erraron Federico Pereira, Juan Pablo Domínguez y hasta el propio García, a quien le tocó cobrar. Sin embargo, cuando se reinició la tanda, Tigres mandó a Ángel Correa y Luis se mandó la atajada salvadora, para que después Alexis Vega, quien reapareció tras mes y medio sin jugar por lesión, sellara el título en el siguiente cobro. Cabe mencionar que Luis no solo atajó ese disparo, sino también lo había hecho previamente al disparo de Nahuel.

Fue desde temprano en el partido que Tigres se encontró con el primer gol de la noche, y el segundo en el global para su cuenta. Al 13’, André-pierre Gignac cobró un tiro libre directo desde la media luna del área, pero Fernando Gorriarán mandó el balón al fondo de las redes, pues se colocó para estorbar en la barrera y le rebotó el disparo del francés. Incluso, el uruguayo al momento del festejo le pidió disculpas a André entre risas.

Los Diablos despertaron de inmediato y convirtieron en figura a Nahuel Guzmán, quien vio al menos dos atajadas clave para mantener su arco en cero. Sin embargo, al medio tiempo encontraron acercarse en la cuota, pues al 40’ Helinho se mandó un disparo cruzado desde derecha en linderos del área, que pegó en el poste y se incrustó en el arco rival, para encender el “infierno” del Nemesio Diez.

Apenas iniciada la segunda mitad encontraron la igualdad, ahora vía Paulinho, uno de sus futbolistas clave y tricampeón de goleo en la Liga MX. Helinho se hizo presente de nuevo, pero con un centro desde sector derecho a donde apareció el atacante lusitano sin marcaje y con la zurda contactó para vencer a Guzmán.

Tras el 2-2 en el global, el partido se convirtió de ida y vuelta, teniendo ambos equipos oportunidades sin éxito, así como cambios en su esquema, como fue la salida de Gignac para el ingreso de Nicolás Ibáñez, la reaparición de Alexis Vega al 80, tras mes y medio sin jugar, o la necesidad de que salieran Juan Brunetta y Paulinho, por temas físicos.

Cabe mencionar que se dio polémica arbitral de nueva cuenta en la Final de la Liga MX, pues fue al minuto 58’ cuando Federico Pereira contactó a Gorriarán y lo derribó, levantando la molestia auriazul, pues pedían una segunda amonestación, misma que César Arturo Ramos, juez central, no sancionó. Ya en la primera mitad, Nicolás Castro le dio un pisotón a Joaquim, situación que ni siquiera se marcó, e incluso el árbitro se dirigió al brasileño para pedirle se levantara.

Ya en los tiempos extra el partido se rompió en mayor frecuencia y todo apuntaba a un error para definir el título. Toluca tuvo un par de disparos que Nahuel rechazó, el más llamativo el de Pereira al 98’, desde media cancha, que el arquero argentino alcanzó a sacar ya cerca de la línea de gol. En tanto, los felinos vieron un remate d volea de Ibañez que pasó por un costado, iniciada la segunda parte de esta instancia.

Toluca es ya top 2 de los equipos más ganadores en la historia del futbol mexicano, pues llegó a 12 títulos, mismos con los que cuenta Chivas. Por encima se les ubica el Club América con 16 trofeos.