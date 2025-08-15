Todos a correr por un Nuevo Amanecer

Retadora, y por una noble causa, será la 14 edición de la Carrera 5 y 10 K IOS Offices que a beneficio de la Asociación Nuevo Amanecer partirá de las inmediaciones de la Torre KOI del municipio de San Pedro Garza García este próximo domingo 6 de septiembre.

Lo anterior fue informado durante la presentación del evento en conferencia de prensa por Javier García Iza, director y fundador del evento quien destacó que “se espera la asistencia de más de 3 mil corredores, que sumarán el pago de su registro para la causa de niños que buscan mejorar su calidad de vida, así como de niños y jóvenes con parálisis cerebral”, manifestó el también CEO de IOS Offices.

El evento que dará inicio en punto de las 7:00 hora, realizará su recorrido dentro del circuito Valle Oriente, teniendo como punto de partida las inmediaciones de la Torre KOI, ubicada en Av. Eugenio Garza Lagüera (Fundadores) esq, David Alfaro Siqueiros 106, Valle Oriente, 66269 San Pedro Garza García, N.L.

“Este es un retador circuito, pero que es del gusto de la comunidad corredora de Nuevo León que estamos seguros aceptará este reto, y como siempre volcará su apoyo a la causa del Instituto Nuevo Amanecer”, dijo Fernando Galindo, director general de Trotime.

Los interesados en participar podrán realizar sus registro a través del portal: www.trotime.com y el costo de participación será de $480.00 de inscripción general, $530.00 inscripción general personalizado, $580.00 Pet Friendly 5K Con Personalizado (Incluye: 1 Persona + 1 Mascota +1 personalizado), $900.00 PADRINO (Incluye inscripción General Con Personalizado y Gorra distintiva $900), $1,700.00 Paquete Familiar Con Personalizado (Incluye: 4 inscripciones + 4 personalizados) y $1,700.00 Paquete Familiar, Pet Friendly Con Personalizado (Incluye: 4 Persona + 1 Mascota +4 personalizados).

Al final del evento se llevará a cabo entre los participantes, una rifa de más de 250 mil pesos en premios.