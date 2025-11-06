Todo listo para la definición de la Liguilla

Ciudad de México.– La fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX está a punto de concluir, dejando una tabla general sumamente apretada que promete un cierre de alarido en la Jornada 17. Este torneo se define bajo un sistema de clasificación que combina el acceso directo a la Liguilla con el controversial formato del Play-In.

El Camino a la Liguilla: Directos y el Play-In

El sistema de competencia actual divide a los 18 equipos de la Liga MX en tres grupos principales al finalizar las 17 jornadas:

Liguilla Directa (1° al 6° lugar): Los equipos que finalicen en las primeras seis posiciones de la tabla general aseguran automáticamente su boleto a los Cuartos de Final (la Liguilla). Estos equipos tienen la ventaja de evitar la fase de reclasificación y esperar a sus rivales. Play-In (7° al 10° lugar): Los equipos clasificados del 7° al 10° lugar compiten en una miniserie de eliminación para obtener los dos últimos boletos a la Liguilla. Eliminados (11° al 18° lugar): Los clubes que terminen del puesto 11° hacia abajo quedan fuera de toda posibilidad de competir por el título.

Funcionamiento del Play-In

El Play-In, implementado recientemente, se juega de la siguiente manera:

Partido 1 (Primer Clasificado): El 7° lugar de la tabla se enfrenta al 8° lugar. Ganador: Obtiene el pase directo a los Cuartos de Final como el clasificado número 7. Perdedor: Aún tiene una última oportunidad de clasificación.

El 7° lugar de la tabla se enfrenta al 8° lugar. Partido 2 (Segundo Clasificado): El 9° lugar se enfrenta al 10° lugar. Ganador: Avanza al Partido 3. Perdedor: Queda eliminado del torneo.

El 9° lugar se enfrenta al 10° lugar. Partido 3 (Último Boleto): El perdedor del Partido 1 se enfrenta al ganador del Partido 2. Ganador: Obtiene el último pase a la Liguilla como el clasificado número 8. Perdedor: Queda eliminado del torneo.

El perdedor del Partido 1 se enfrenta al ganador del Partido 2.

El Panorama Actual y los Duelos Clave (Jornada 17)

Con la Jornada 16 concluida, el liderato está en juego, con Cruz Azul (35 pts), Toluca (34 pts), América (34 pts) y Tigres (33 pts) con posibilidades de cerrar en la cima. Los puestos 5 y 6 parecen definidos por Monterrey (31 pts) y Chivas (26 pts), quienes ya tienen su lugar asegurado en la Liguilla directa.

Los ojos estarán puestos en el Play-In, donde equipos como FC Juárez (23 pts), Pachuca (22 pts), Tijuana (21 pts) y Pumas (18 pts) pelean por mantenerse dentro del Top 10. La Jornada 17 tendrá duelos cruciales, como el choque entre Toluca vs. América, que definirá la punta de la tabla, y el Cruz Azul vs. Pumas, que podría reconfigurar ambas zonas de clasificación.

Una vez definidos los 8 clasificados, la Liguilla iniciará con las series de Cuartos de Final, las cuales se juegan a ida y vuelta, avanzando el equipo con mejor posición en la tabla en caso de empate global.