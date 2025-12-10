Todo listo para la 12ª edición de la Copa Ixtapa

XTAPA, ZIHUATANEJO.– Con la promesa de brindar emociones a granel y un alto nivel competitivo, se reporta todo listo para el arranque del tradicional torneo Copa Ixtapa.

Esta será la doceava edición de la justa, la cual reunirá a una gran cantidad de escuadras provenientes de diversas entidades del país, todas ya debidamente registradas y con el firme objetivo de alzarse con los trofeos de los primeros lugares.

La fiesta deportiva se vivirá del 16 al 21 de diciembre en las instalaciones de la unidad deportiva local. El torneo convoca a equipos de divisiones de edad limitada, abarcando desde las categorías infantiles hasta las juveniles.

Los equipos ya “velan armas” y afinan los últimos detalles para entrar en acción en esta gran competencia previa a la Navidad, garantizando días de intensa actividad y sana convivencia en la costa de Guerrero.