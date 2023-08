Todo listo para el Rayados vs Los Ángeles FC

Está todo listo para que esta noche, los Rayados del Monterrey se midan al equipo de Los Ángeles FC, en los cuartos de final de la Leagues Cup, que se disputa en Estados Unidos.

El conjunto regio llega a este encuentro, luego de vencer en los octavos de final a los Tigres, en una edición más del Clásico del Norte. Ahora buscarán pasar por encima de la oncena que encabeza el delantero mexicano, Carlos Vela.

El Rose Bowl de Los Ángeles será el escenario de este encuentro, que podría ser histórico para el Monterrey, pues podría dejar fuera al equipo que llega como el vigente campeón de la Major League Soccer.

El duelo será este viernes 11 de agosto, en punto de las 20:30 horas, tiempo de Monterrey. La transmisión será a través de televisión abierta, por la señal de Azteca Siete.

El resto de los encuentros se disputarán también este viernes: Philadelphia vs Querétaro (18:00h), Inter de Miami vs Charlotte FC (18:30h), Nashville vs Minnesota (18:30h).