Todo listo para el Gran Premio de México de la Fórmula Uno

*Primera vez sin un mexicano en muchos años.

Está todo listo para que este fin de semana se lleve a cabo el Gran Premio de México, de la Fórmula Uno.

Por primera vez en más de una década, sin un piloto mexicano en la parrilla de salida, ante la ausencia de Sergio Pérez, tras su salida de la escudería Red Bull.

Desde este lunes comenzaron a llegar a la capital del país, las 10 escuderías provenientes de Texas, donde este fin de semana se disputó el Gran Premio de Estados Unidos.

La competencia este fin de semana será importante, principalmente en el campeonato de pilotos, donde Oscar Piastri lidera la competencia con 346 puntos, seguido muy de cerca por su compañero de equipo, Lando Norris, con 332 y Max Verstappen con 306. A falta de 4 fechas de la temporada, la lucha por el campeonato de pilotos se pone interesante.

En contraparte, el campeonato de constructores ya está definido, con McLaren como nuevo monarca de la máxima categoría del automovilismo. Lo interesante es la pelea por la segunda posición, que se disputan Mercedes (341), Ferrari (334) y RedBull (331).