Todo listo para el arranque de la Liga Apodaca

Por Regio Deporte

APODACA, N.L. – El balón está por rodar nuevamente en la capital industrial. La Liga de Fútbol Apodaca afina los últimos detalles para dar el silbatazo inicial a su nuevo torneo infantil y juvenil, donde se espera una participación masiva.

Como ya es tradición, la convocatoria ha atraído no solo a equipos locales, sino a escuadras de Monterrey, Escobedo, San Nicolás y Guadalupe, listos para competir por la gloria.

Categorías y Premios El torneo abarca desde los más pequeños (nacidos en 2018) hasta categorías juveniles, incluyendo la rama femenil juvenil. Se disputarán trofeos para campeones de grupo, líderes de goleo, porteros menos goleados y los finalistas del playoff.

¡Últimos lugares! Los registros están por cerrar. Los interesados deben acudir a las oficinas de la liga en el Gimnasio Bicentenario (a un lado de la Prepa 1 y Tránsito de Apodaca).