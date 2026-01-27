Todo listo para el arranque de la Copa San Nicolás

​Por Regio Deporte

​SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L. – La emoción del fútbol juvenil se apoderará de la ciudad este fin de semana. Un gran número de equipos ya “velan armas” y se encuentran listos para disputar la esperada Copa San Nicolás, un torneo que promete acciones emotivas en las canchas del municipio.

​El Comité Organizador informó que la respuesta ha sido excelente, con la mayoría de los cupos llenos, principalmente por clubes de la Liga Nicolaita. Sin embargo, anunciaron que mantendrán los registros abiertos hasta el último momento para dar oportunidad a los equipos que han mostrado interés de última hora.

​Premios y Categorías

El certamen se jugará en categorías de edad limitada en diversas sedes. La lucha será intensa, pues están en juego los trofeos para los Campeones, Subcampeones, así como reconocimientos individuales para los Goleadores y los Porteros Menos Goleados.