Tlaxcala los espera

Llegó la convocatoria para invitar a todos las instituciones, escuelas y clubes regios debidamente organizados, para que acudan a participar en la tradicional Copa Tlaxcala.

Este evento se llevará a cabo en la ciudad de Tlaxcala capital, en las fechas del 22 al 24 de agosto, dentro de las diferentes categorías de edad limitada.

Las divisiones son en Juvenil Mayor, que es para los jugadores nacidos en los años del 2005 al 2007, en tanto la Juvenil menor abarca a los nacidos en los años del 2008 al 2010, dentro de la rama varonil.

Cómo es tradición, el torneo se formarán grupos de cuatro equipos, para asegurar tres partidos y enseguida dar paso a la liguilla, de donde surgirán los campeones, quienes se llevarán de premio la cantidad de cinco mil pesos en efectivo.