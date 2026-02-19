Timo Werner se despide del RB Leipzig y de la Bundesliga

Un kebab para todos, y la reciente etapa de Timo Werner en el RB Leipzig y la Bundesliga llegó oficialmente a su fin. El exinternacional alemán repartió viandas por última vez en el frío Leipzig antes de embarcarse en su nueva aventura en la soleada California. En la Major League Soccer (MLS), Werner buscará un nuevo comienzo con los San Jose Earthquakes tras una larga sequía.

“Quiere bajarse del avión y jugar de inmediato”, dijo el legendario entrenador Bruce Arena sobre Werner antes del inicio de la temporada de la MLS, que promete ser una campaña mundialista especial con estrellas como Lionel Messi y Thomas Müller. Se espera que Werner sea clave para el éxito de los “Quakes”. La temporada arranca la madrugada del domingo (hora alemana) con un partido contra el Sporting Kansas City.

Confianza y hambre de triunfos

Tras unos años difíciles y un bajón significativo en su carrera, Werner tiene grandes planes. “Traigo hambre de triunfos. También el conocimiento y la confianza de haber ganado algo”, declaró el 57 veces internacional alemán, ganador de la Champions League con el Chelsea y la Copa Alemana con el RB Leipzig, entre otros títulos. “Quiero ser un jugador de equipo, un líder y ayudar a los chicos”.

Werner, que recientemente se convirtió en padre de familia, no quiso esperar hasta el verano para dejar el Leipzig, aunque por el momento seguía manteniéndose en forma en Sajonia. “Tenemos que esperar el visado, que suele tardar unas semanas”, dijo Arena. Por lo tanto, su fichaje estrella tendrá que adaptarse rápidamente a su nuevo entorno sin mucho tiempo de adaptación.

Werner no tenía futuro en el RB Leipzig de la Bundesliga. Solo disputó tres breves partidos en esta temporada y no pudo salir de su mala racha. Espera lograrlo en Estados Unidos, que será un gran foco de atención para los aficionados al fútbol este verano debido al Mundial 2026.