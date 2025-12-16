Tigres ya tiene fecha de regreso para el 2026

Monterrey, Nuevo León. El Apertura 2025 terminó para Tigres y ya cuentan con fecha de regreso de cara al próximo torneo.

El cuadro felino reportará el día 29 de diciembre de cara a la pretemporada corta con fines al Clausura 2026, sin embargo, lo hará en grupos.

Los elementos que más actividad tuvieron durante la campaña terminada tendrán la oportunidad de tener más días de vacaciones, siendo el 03 de enero su fecha de retorno.

Cabe destacar, que el torneo arrancará el 09 de enero, en el caso de los regios todavía no tienen rival ni fecha confirmada, pero será un hecho que puedan comenzar el certamen con plantel lleno de suplentes.

Gignac con seis meses más

Por otro lado, el “Last Dance” de André Pierre-Gignac tendrá que esperar un semestre más.

Ante los rumores de su posible retiro de las canchas si ganaba el título ante Toluca, el francés cuenta con contrato por seis meses, siendo ese su inminente último certamen con los felinos.