Tigres ya busca un lateral izquierdo como refuerzo

*La baja de Farfán enciende las alarmas.

Tigres sufrió una baja sensible este miércoles tras confirmarse la lesión de Marco Farfán, quien presentó una fractura que lo obligará a pasar por el quirófano y lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses. Ante esta situación, el director técnico Guido Pizarro señaló que el club analizará la posibilidad de incorporar a un refuerzo para cubrir su ausencia.

El conjunto felino informó que Farfán padece una fractura en el escafoides del pie derecho, por lo que será intervenido quirúrgicamente y enfrentará un largo periodo de recuperación.