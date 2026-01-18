Tigres y Toluca, sin daños en el “Volcán

Monterrey, Nuevo León. En un partido de pocas emociones, Tigres y Toluca no se hicieron daño tras empatar 0-0 por la fecha 3 del Clausura 2026.

Desde el inicio los pupilos de Antonio Mohamed impusieron su ley, haciéndose de la posesión del balón y recatando a los felinos en territorio propio, no obstante, las aproximaciones fueron pocas.

La acción más clara se generó hasta el 36′ y fue a favor de la visita que en los pies de Jesús Angulo se quedaron a nada de romper el cero. El ’10’ escarlata se mandó un trallazo directo que pegó en el travesaño, ahogando el grito de gol en la banca visitante de cara al descanso.

El complemento fue más enjundioso que futbolístico para la localía, la cual intentaba colarse al área mexiquense aunque todo fueron pequeños chispazos.

Las cosas se complicaron cuando al 77′ se quedaron en inferioridad numérica tras la expulsión de Juan Purata por doble amarilla, acción que se juntó con el ingreso de Sebastián Córdova a la que fue su casa alguna vez, llevándose el abucheo masivo del “Uni”.

El entusiasmo, al igual que la temperatura, bajaron gradualmente durante la fría noche en el “Volcán”, que se apagó por completo por otro mal juego de los universitarios que se conformaron con la paridad sin goles y su segundo partido en ceros a la ofensiva; llegando a 4 unidades el certamen.

Del otro lado, el “Turco” y compañía se mantienen invictos con 7 puntos, aún portando la etiqueta de favoritos en el torneo.