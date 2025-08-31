Tigres vuelve al triunfo tras derrotar al Santos

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres volvieron al triunfo en Liga MX, venciendo 1-0 al Santos por la fecha 7 del Apertura 2025.

Desde el arranque la localía quiso sorprender rápidamente, cuando apenas al 3′ un cabezazo de Bruno Amione ahogó el festejo santista, errando frente al marco de Nahuel Guzmán lo que era la apertura del marcador.

A partir de ahi, los felinos se adueñaron del cotejo, topándose con un Carlos Acevedo que se hacía grande bajo los tres postes, siendo un atajadón al remate de Rómulo Zwarg en el área tras un córner al 11′. Sin embargo, en el remate del brasileño la pelota pegó en la mano de José Abella, acción que se revisó en el VAR y se decretó como penal, aunque desde los once pasos Ángel Correa falló ante la figura del arquero lagunero al 15′.

Tras un gran lapso de bache futbolístico, fue de cara al descanso que se movieron algunas emociones, tocando turno a la localía con Aldo López quien se encontró con un balón en el área, pero su media vuelta pasó raspando el poste de Guzmán al 39′.

La reacción regia fue casi letal con Edgar López de protagonista, quedándose cerca pues la zaga defensiva verdiblanca le sacó desde la línea de meta el 1-0, yéndose al entretiempo con la paridad momentánea.

Para el complemento la justicia hizo acto en el TSM cuando al 55′ por fin los cartones se movieron con la revancha de Correa, quien enmendó su error del primer tiempo con un tiro cruzado tras un excelso servicio de Rómulo y el 1-0 merecido.

Ya con todo controlado, los de la Sultana del Norte empezaron a tomar posesión de balón haciendo correr el reloj y en el tramo final provocaron la expulsión de Haret Ortega al 78′ por obstrucción sobre Correa que ya iba encaminado al marco lagunero.

Sobre el final, Guzmán atajó en la única acción que se le exigió, salvando a su equipo y brindar la victoria felina tras tres partidos sin una, alcanzando el cuarto sitio de momento con 13 unidades; mientas los de la Comarca se quedan en el décimo puesto con 6 puntos.