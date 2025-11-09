Tigres viene de atrás ante Atlético de San Luis y sueña con superliderato

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres vinieron contracorriente para vencer 3-1 al Atlético de San Luis y soñar con un superliderato, esto por la última fecha de la temporada regular del Apertura 2025.

Las cosas no comenzaron nada gratas para la localía que en apenas seis minutos se vieron abajo con el tanto de João Pedro. El naturalizado italiano dio el pase a la red tras un gran centro de Sebastián Pérez Bouquet precedida de un jugadón de taquito por parte de Juan Sanabria en la banda.

Era tanta la insistencia felina que la recompensa no tardó en llegar en los botines de su hombre gol, Ángel Correa, quien mandó a guardar una gran acción individual de Javier Aquino para el 1-1 y su octava diana del torneo al 29′.

Al instante, Lajúd le atajó un tiro raso a Marcelo Flores en lo que era un penal en movimiento al 34′. Incluso, André Pierre-Gignac se unió al festín de fallas, cuando al 36′ erró frente al marco un excelso centro de Diego Sánchez y mandar por un costado su disparo. Cerca del descanso, los pupilos de Guillermo Abascal se quedó a nada de retomar la ventaja pero Miguel García se llenó de balón, estrellando su tiro en la humanidad de Nahuel Guzmán al 40′.

El complemento fue mejor para la escuadra regia, la cual concretó la remontada en los pies de Marco Farfán en un doble rebote en el área para estrenarse como goleador con la casaca regia para el 2-1 al 57′. Rápidamente, Correa pudo definir el triunfo al 61′ pero su intento de “pechazo” fue sacado en la línea de gol ante el ahogó de la afición en las gradas.

A los “tuneros” les llovía sobre mojado, pues al 63′ se quedaron en inferioridad numérica tras la expulsión de Jahaziel Marchand, dejando a merced el resultado a los universitarios, quienes no desaprovecharon la chance y vía Diego Lainez encaminaron el cotejo al 73′ con poca colaboración de Lajúd en el arco y el 3-1, anotación que llegó a la par del cumplimiento en la regla de menores para la causa auriazul.

Pese a un penal y un gol de Nicolás Ibáñez anulado, los dirigidos por Guido Pizarro se adjudicaron la victoria y cerrar el torneo con 36 puntos, sólo esperar empates entre Toluca-América y Pumas-Cruz Azul para subir a un hipotético liderato; lo único seguro es que no habrá Clásico Regio en Cuartos de Final. Por su parte, San Luis quedó en el lugar quince con 16 unidades.