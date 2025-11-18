Tigres sostendrá amistoso previo al arranque de liguilla

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres continúan con su preparación de cara a la liguilla del Apertura 2025, pactando un amistoso ante los Alebrijes de Oaxaca.

El equipo felino sostendrá el duelo preparativo en lo que arranca el Play-In del certamen, mismo que arrojará a su próximo rival de la fase de Cuartos de Final.

Se estima que el encuentro sea en punto se las 09:00 horas en el Estadio Universitario a puerta cerrada a los medios de comunicación y con atención por parte de Guido Pizarro al final.

Entre lo destacable será la ausencia de Diego Lainez, quien se encuentra de gira con la Selección Mexicana en la última fecha FIFA del año ante Uruguay (0-0) y Paraguay, respectivamente.

Aún sin rival para liguilla

Cabe destacar, que el contrincante directo del conjunto regio para la primera etapa de la fiesta grande, saldrá de la llave disputada entre Xolos y Juárez.

Dicho cotejo se estará disputando durante la noche (21:00 horas) del jueves en el Estadio Caliente, el ganador avanza a los Cuartos de Final; mientras el perdedor jugará un doble repechaje ante el que caiga en la serie de Pumas y Pachuca.