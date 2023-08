Tigres sólo ha perdido una vez en diez encuentros ante Necaxa

Monterrey, Nuevo León. Todo listo para que Tigres reanude actividades en el Apertura 2023 ante Necaxa, rival el cual solo tiene una victoria en diez juegos contra los felinos.

El cuadro regio lidera la estadística con un imponente número de cinco triunfos, cuatros empates y sólo un descalabros, mismo que no tiene mucho tiempo, pues data del 19 de abril del 2022, cuando por la fecha 15 del torneo Clausura, los rojiblancos vencieron 2-0 a los norteños, precisamente en el Estadio Victoria.

A partir de ahí, cayeron en un par de ocasiones y solo rescataron una paridad. Sin embargo, históricamente en torneos cortos, los universitarios dominan por muy poco el registro.

Y es que, desde la implementación de este formato, las cosas están 15 triunfos auriazules por 13 de los necaxistas y 12 emparejamientos.

Así que aunque la situación y el momento actual esté a favor de los de la ‘U’, no habrá que confiarse contra un rival que no la ha pasado nada bien al sumar dice juegos sin ganar, no lo hace desde el 17 de marzo del presente año (1-0 ante Mazatlán).