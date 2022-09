Tigres, sin tregua ante León

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres tendrán su último partido en casa de la fase regular ante León, rival del cuál no se confiarán en lo absoluto de cara a la recta final.

Es por ello, que ante la ‘Fiera’ no darán tregua ni menospreciarán, pues el dejar puntos a estás instancias sería perjudicial en busca de los puestos privilegiados de la tabla general.

“Sí, esos tres puntos de local serán importantes, nos tocan tres juegos fuera y tendremos que ir por los puntos para meternos entre los cuatro primeros, esa es la idea, no salir de esas posiciones.

Ellos buscando sus últimas oportunidades, vendrán por todo, no ha tenido un torneo regular y sumar puntos para ellos será meterse en la zona de repechaje pero nosotros vamos con la idea de sumar para meternos de lleno en la clasificación directa, no darles tregua, no menospreciarlos y meternos la trabajo para hacerlo lo mejor posible”, dijo.

Los del ‘Bajío’ no vencen en tierras regias a los auriazules desde el Clausura 2017, sumando cinco derrotas y tres empates en sus últimas ocho visitas.