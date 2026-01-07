Tigres sin refuerzo para el torneo que inicia

*Tigres y Mazatlán los únicos sin altas.

Con el arranque del torneo Clausura 2026 cada vez más cerca, la actividad en el mercado de transferencias de la Liga MX ha sido constante, aunque no todos los clubes han seguido el mismo ritmo. Hasta el momento, Tigres y Mazatlán FC se mantienen como las únicas instituciones que no han hecho oficiales nuevas incorporaciones para el próximo certamen.

De los 18 equipos que conforman el futbol de Primera División en México, felinos y cañoneros destacan por no presentar refuerzos, una situación que contrasta con el movimiento intenso que se ha visto en la mayoría de los planteles.

En el caso de Tigres, subcampeón del Apertura 2025, el periodo de fichajes ha estado marcado principalmente por salidas. El club regiomontano ha registrado la baja de seis jugadores, entre ellos Sebastián Córdova, quien ya fue anunciado como nuevo futbolista del Toluca. Hasta ahora, no se ha confirmado la llegada de ningún refuerzo destinado al primer equipo.

La única alta vinculada a la institución universitaria es la de Antonio de María, procedente de Querétaro; sin embargo, el mediocampista se integrará a la categoría Sub 21 y no al plantel principal.

Mazatlán FC vive una realidad distinta. La ausencia de movimientos en el mercado responde a un proceso administrativo, ya que el club se encuentra en su última campaña en la Liga MX antes de concretar su venta al Atlante. Bajo este escenario, la directiva ha optado por no invertir en refuerzos.

El equipo sinaloense, que está cerca de cumplir seis años en el máximo circuito, también ha confirmado algunas bajas y ha mantenido un perfil discreto en el mercado de pases.

Otros clubes, como Tijuana, aún no han realizado anuncios oficiales, aunque ya cuentan con jugadores incorporados a su dinámica de trabajo, como es el caso del delantero Josef Martínez. En contraste, varias instituciones han protagonizado transferencias de alto impacto.

Entre los fichajes más relevantes rumbo al Clausura 2026 se encuentran Sebastián Córdova con Toluca, Rodrigo Dourado al América, Miguel Borja a Cruz Azul, Diber Cambindo a León y Julián Carranza a Necaxa, así como Lucas Di Yorio a Santos, Juninho a Pumas y Alan Mozo a Pachuca.