Tigres, sin miedo ante América pese a la paternidad águila en la capital

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres afinan sus garras de cara a su visita ante América, yendo sin miedo ni con la cara agachada, pese a la paternidad azulcrema en la capital; así lo dejó en claro Fernando Gorriarán.

El capitán felino destacó que irán con el objetivo de conseguir los tres puntos que se necesitan ante un rival directo por la pelea del título.

“No hay ningún jugador de este plantel que vaya pensando que vamos a perder. Vamos a ir a competir para ganar, porque el equipo lo necesita. No vamos con la cabeza baja, con miedo.

Vamos a ir a competir para ganar, porque el equipo lo necesita, porque son tres puntos muy importantes para la tabla, porque jugamos contra un un rival directo, y también porque nos sirve para medirnos a nosotros, después de estas dos derrotas, el cómo levantarnos, el cómo afrontamos”, comentó.

Desde el Apertura 2019 que los regios no vencen a las “águilas” en su casa; aquella vez fue durante la ida de los Cuartos de Final jugada en el Estadio Azteca (2-1). A partir de ahí, registra siete derrotas al hilo cada que pisan tanto el “Coloso de Santa Úrsula” como Ciudad de Los Deportes.

Sin crisis

“Gorri” finalizó la charla reconociendo no estar en el mejor nivel actualmente; sin embargo, pese a ello no ve crisis.

“Somos conscientes que no estamos al nivel que estabamos el torneo anterior. No sé si llamarlo crisis pero sí mirar hacia adentro y volver a cada uno dar esa mejor version. De dar la cara y revertir esas críticas en aplausos”, dijo.