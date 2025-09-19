Tigres, sin Gignac ni Aquino ante Pumas

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres están listos para enfrentar a Pumas en su visita a la capital del país, con las ausencias de André Pierre-Gignac y Javier Aquino.

En voz de Guido Pizarro, el entrenaror felino confirmó la baja del delantero francés por lesión en el peroné, sin embargo, pese a ya estar entrenando al parejo se optó en darle descanso junto al oaxaqueño, este último por decisión técnica de cara al duelo de mitad de semana contra Atlas.

“André ya está casi muy bien. Creo que ha tenido un golpe en la cabeza el peroné, que se inflamó un poco lo que salió. Hoy ya entrenó casi con normalidad, después hizo un trabajo individual. La idea es que se quede acá recuperando para que pueda estar al 100% el miércoles. Es un jugador muy importante para nosotros, que si está al 100 nos va a ayudar muchísimo. Y con respecto a lo de Javi (Aquino), sí, hoy también al partido que disputamos con 10 tuvo un desgaste muy grande.

Él es un jugador que nos aporta muchísimo, tanto dentro como fuera de la cancha, en el vestidor. Y también la idea es que se quede descansando para que pueda estar al 100% el día miércoles, que para nosotros acá del hogar va a ser muy importante”, comentó.

Bajo esta misma línea, el experimentado parece que usará de nuevo a Ángel Correa como delantero dijo, aunque tendría de compañero a Edgar López al ataque en Ciudad Universitaria.

“Creo que quedó comprobado el otro día, que lo podía hacer muy bien, él tiene la capacidad tanto de jugar de media punta, de punta, por las bandas lo ha hecho también en selección, en su anterior club. Sabemos que él es un jugador donde entre líneas se puede encontrar muy bien, pero también por la capacidad que tiene y por la preocupación que generan los rivales, tenerlo en la última línea también nos puede dar ventaja a la hora de construir o a la hora de poder tener el control, tenemos la suerte de que tiene la capacidad de jugar en varias posiciones”, añadio.

En cuanto su visita al Olímpico Universitario, el apodado “Conde” habló del cómo poder contrarrestar la figura de Keylor Navas en el arco, ante la racha de poco más de dos partidos sin gol; así como la dirección técnica de Efraín Juárez en el banquillo.

“Ya lo hemos enfrentado en amistosos en el torneo pasado, creo que es un gran entrenador, creo que más allá de que como dijiste, logró éxito en Colombia porque ha ganado un título, el análisis que hacemos va más allá del resultado y lo está haciendo muy bien, creo que es un técnico que le puede aportar mucho a su equipo desde la casa, creo que conoce muy bien la cultura de lo que es Pumas y creo que lo veo muy convencido de la forma que lo quiere hacer; mañana lo saludaré, le desearé lo mejor, pero bueno, trataremos de hacer un gran partido contra un gran rival en su campo, pero creo que lo viene haciendo muy bien. Quisiéramos convertir goles todos los partidos y es la intención, creo que en la mayoría de los partidos hemos tenido situaciones de gol. Sabemos el arquero que tienen ellos, la figura que es, pero intentaremos nosotros de nuestras armas tratar de hacerle daño”, dijo.

Liga MX no se achica a ciertos clubes

Por último, Pizarro reconoció que la Liga MX no se acorta solamente a ciertos clubes, ante la inminente llegada de fichajes “bomba”, pues lo colectivo puede más que lo individual.

“Sí que hay equipos que han tenido una inversión muy grande, creo que han hecho equipos competitivos como el nuestro también. Creo que más allá de los nombres, es una liga muy pareja donde cualquiera logra resultados en distintos campos. Creo que también, no lo nombraste, pero Pachuca, Juárez mismo con su entrenador, con sus armas, lo está haciendo muy bien.

Creo que hay muchos equipos desde el funcionamiento o mismo desde la estructura están compitiendo a esos equipos que han invertido mucho. En lo personal, las individualidades pueden marcar la diferencia en cosas puntuales, pero a nivel equipos en los que logran cosas importantes. Entonces es una situación donde en lo personal sí marcan diferencia, pero me ocupa que nosotros como equipo podamos competir aún mejor”, finalizó.

El balompié azteca se llenó de “cracks”, tales como: Anthony Martial (Rayados), Paulinho (Toluca), Allan Saint-Maximin (América) o el mismo Correa al conjunto felino.