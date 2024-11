Tigres siempre es favorito en liguilla: Sebastián Córdova

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres siguen con sus trabajos de cara a la serie de Cuartos de Final contra Atlético de San Luis por la liguilla del fútbol mexicano, faceta en la que los felinos siempre son favoritos, así lo consideró Sebastián Córdova.

El ofensor felino aseguró que hubiese sido mejor calificar como segundo lugar, además de no ver negativo el amplio tiempo que habrá entre fecha FIFA, Play-In y el arranque de la fiesta grande.

“Bien, creo que si hubiera sido mejor pasar en segundo lugar pero se dieron así las cosas. Nos toca San Luis y pensamos en ellos, sabemos que la liguilla es un torneo aparte, estar lo mejor preparados y buscar avanzar fase por fase.

Siempre he dicho que Tigres es favorito para el título, entrando en Play-In, octavos o primeros, siempre vamos a ser candidatos. No, no creo que nos complique algo por eso tenemos partidos amistosos ahorita y es otra no perder ritmo para que no afecte”, comentó.

Por otro lado, luego de tantas críticas hacia Veljko Paunovic por no tener un once idóneo durante más de 15 jornadas, el apodado “Causante” contundentemente afirmó no haber tiempo para experimentar en liguilla, donde el ser cuidadosamente defensivos será clave.

“Siempre en liguilla damos otra cara de nosotros. El torneo es punto y aparte ya hicimos y probamos lo que quisimos y ya en liguilla no es probar nada y buscar directo el campeonato. En liguilla nos ayuda mucho que no nos metan gol entonces, teniendo el cero atrás vamos a ser fuertes”, agregó.

Córdova culminó detallando cómo pasaron de tocar fondo con dos derrotas seguidas a cerrar el certamen con cuatro juegos sin perder.

“Nada, es el simple chip de que cuando hacemos algo malo que ha pasado, que hemos tocado fondo, también hubo un torneo que perdimos con Mazatlán y es igual, tocar fondo. Hablar entre nosotros y cuerpo técnico todo y saber que se hace mal, ahí se tocaron los puntos a resolver y lo hemos venido haciendo bien”, finalizó.