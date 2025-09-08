Tigres se lleva Clásico Regio con goleada a Rayadas

Monterrey, Nuevo León. El Clásico Regio Femenil en su edición 45 tuvo una sola dueña y fue Tigres, quienes vapulearon 4-0 a Rayadas por la fecha 10 del Apertura 2025.

Desde el arranque las felinas mostraron su superioridad ante un cuadro albiazul sin idea, yéndose adelante desde el 5′ con la anotación de Thembi Kgatlana, escapando con una corrida y dejar sin oportunidad a Paola Manrique bajo los tres postes.

Rápidamente la ventaja aumentó al 15′, con un cabezazo de Jimena López, aprovechando la pésima marca defensiva de Emily Gielnik en el área para el 2-0 felino.

Las pupilas de Amelia Valverde no sentían lo duro sino lo tupido, cuando al 22′ se encontraron con un penal en contra que fue bien intercambiado por gol en los pies de Jennifer Hermoso y poner el 3-0.

Cerca del descanso, el duelo se encaminó a la victoria auriazul con el doblete de Thembi, definiendo un excelente pase fijtrado de Stephany Mayor al 43′ y el 4-0.

El segundo lapso fue bastante dramático por lo extra cancha, pues estuvo cerca de no disputarse por malas condiciones climatológicas. Una tormenta eléctrica pospuso más de una hora el encuentro, que finalmente logró reanudarse.

Conforme pasaban los minutos se veían las intenciones de ambos estrategas. En el caso de Valverde procuró defenderse para no recibir más anotaciones y sea un resultado de antología. Por su parte, Pedro Losa comenzó a cuidar elementos, ante las inesperada salida por lesión de Mayor al 77′.

Pese a ello, el tablero no tuvo movimiento alguno, dejando a las Amazonas con la victoria ante el acérrimo rival y adueñarse del liderato general con 25 unidades, pasando al América por diferencia de goles; mientras la “Pandilla” se queda en el octavo sitio con 17 puntos.