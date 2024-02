Tigres se deja empatar por Pumas con doblete de ‘Memo’ Martínez

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres dejaron escapar un triunfo que parecía encaminado ante Pumas, equipo que vino de atrás y terminó por empatar 2-2 en un gran partido, dentro de la fecha 5 del Clausura 2024.

Pese al inicio bastante trabado y en instantes hasta ‘aburrido’ con ambos cuadros muy ordenados, los locales fueron más insistentes en la búsqueda del gol, sin embargo, en dos oportunidades cayeron en fuera de lugar frente al arco de Julio González.

Por su parte, la visita tuvo su único tiro a gol en los botines de Piero Quispe que pasó por un lado de la mata protegida por Nahuel Guzmán, esto hasta la media hora de cotejo. No fue sino hasta en los últimos minutos del primer lapso, que la escuadra regia llegó con mejor claridad al arco universitario pero se apareció González, evitando la caída de su valla al trallazo de Fernando Gorriarán al 42′ como preámbulo a la siguiente jugada.

Es que tan sólo segundos más tarde, Nicolás Ibáñez rompió el cero con su primera diana del certamen. El argentino mandó a guardar un buen servicio largo de Jesús Garza que en conjunto con ‘Gorri’ crearon una bella jugada, misma que culminó el “Tanque” con el 1-0 al 44′.

De inmediato, la visita quiso responder con un cabezazo de Guillermo Martínez que pasó cerca y como primer aviso del ariete, yéndose al entretiempo con desventaja mínima. El complemento arrancó de maravilla para los regios que al 50′ extendieron su ventaja nuevamente en los pies de Ibáñez vía penal, infracción que él mismo indujo tras cabecear en un córner la esférica que pegó en la mano de Nathanael Ananias y que desde los once pasos resolvió para su doblete.

A partir de ahí, los pupilos de Gustavo Lema se lanzaron en busca de acostar distancias y vaya que obtuvieron recompensa, por su parte, Robert Dante Siboldi movió sus piezas y le dio juego a André Pierre-Gignac, quien reapareció tras dos juegos sin actividad por problema estomacales.

Los del Pedregal no se sintieron intimidados y con dos “pirulos” de Martínez al 72′ y 76′, ambos con la especialidad de la casa (de cabeza), no solo descontaron sino emparejaron la situación con el VAR de protagonista.

El video asistente tuvo que ver en el 2-2 al dar como válido el remate del ex Puebla, el cual previo había sido anulado por decisión de Fernando Hernández debido una mano ‘post cabezazo’, misma que al checarse no existió. Nuevamente, al 84′, el VAR salió al quite e inválido el 3-2 de Gignac por un empujón sobre el arquero González, apagando el festejo en el ‘Volcán’ y enfureciendo a los asistentes.

Ya con el reloj terminado, las plantillas repartieron unidades, quedando los de la ‘U’ con 11 puntos, mientras los del Pedregal suma 8 y diez años sin ganar en San Nicolas de los Garza.