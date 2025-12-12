Tigres saca ventaja en la ida de la gran final

Por Regio Deporte

MONTERREY, N.L. – En un duelo cerrado y tenso digno de una Final, los Tigres de la UANL aprovecharon un regalo defensivo para vencer 1-0 al Toluca en el partido de ida del Torneo Apertura, acercándose a su novena estrella del fútbol mexicano.

El héroe de la noche fue el argentino Ángel Correa, quien al minuto 46 capitalizó una falla garrafal del arquero Hugo González. El portero escarlata intentó salir jugando, pero entregó el balón a Diego Lainez, quien asistió rápidamente a Correa para que este definiera con un disparo rasante, haciendo explotar el estadio.

El partido tuvo tintes dramáticos. Aunque González había salvado a su equipo en la primera mitad, su error marcó la diferencia. Toluca intentó reaccionar y estuvo a punto de empatar por conducto de Jesús Angulo, pero Jesús Garza se vistió de héroe al despejar el balón sobre la línea de gol cuando Nahuel Guzmán ya había sido superado.

Las malas noticias se acumularon para el actual campeón, pues los Diablos Rojos terminaron con 10 hombres tras la expulsión de Robert Morales en tiempo de compensación.

Voces de los técnicos “La serie está totalmente abierta”, advirtió Antonio Mohamed, técnico del Toluca, confiado en remontar en casa. Por su parte, Guido Pizarro, estratega felino, mantuvo la calma: “Hemos sacado una ventaja, pero tendremos que hacer un gran partido allá para llevarnos la final”.

Todo se definirá este domingo en el Estadio Nemesio Diez, donde Tigres buscará el título y Toluca el bicampeonato.