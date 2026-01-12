Tigres saca triunfo con suplentes ante Atlético de San Luis 

Monterrey, Nuevo León. Con doblete de Marcelo Flores, los Tigres sacaron un valioso triunfo de 2-1 en su visita ante Atlético de San Luis, esto por la primera fecha del Clausura 2026.

Con un cuadro totalmente alterno es como el conjunto dirigido por Guido Pizarro se presentó en tierras potosinas, siendo la ausencia de Ángel Correa la más significativa. Dicha ausencia de a poco parecía pesar en los regios, quienes fueron de más a menos durante el primer tiempo frente a los locales que conforme avanzaban los minutos, parecían hacer algo más.

Cerca del descanso, los “tuneros” comenzaron a tomar protagonismo, quedándose muy cerca con un cabezazo de Joao Pedro que pegó en la parte trasera del travesaño al 42′, ahogando el grito en el Alfonso Lastras.

El complemento fue diferente para los auriazules que en el amanecer del lapso lograron enmendar la situación a favor con un auténtico golazo del mencionado Flores. El juvenil aprovechó un centro de Jesús Garza al área para quitarse la marca con un amague y de un zurda vencer a Andrés Sánchez con el 1-0 al 50′. El méxico-canadiense quiso aprovechar su momento y por poco aunentaba la ventaja con un disparo de derecha que casi tranquilamente a las manos de Sánchez al 60′.

Cuando todo pintaba bien hacia la visita, un remate de Joao Pedro en el área chica al 74′ logró emparejar los hechos. El naturalizado italiano no mal gastó una pésima marca de Osvaldo Rodríguez que en la “nariz” de Nahuel Guzmán puso el 1-1.

El gusto duró poco para los pupilos de Guillermo Abascal, quienes fueron nuevamente superados por norteños que en apenas tres minutos después recuperó la ventaja con el doblete del “Chelo”. El extremo la mandó a guardar tras una excelsa asistencia del recien ingresado André Pierre-Gignac y poner el 2-1 al 77′, levantando la mando también en año mundialista y por qué no asistir con la casaca de la Selección de Canadá.

Pese a su insistencia, los potosinos se quedaron con las ganas de quedar bien frente a su gente, cayendo frente al actual subcampeón de buen juego y excelente resultado, esto de cara a la fecha doble de mitad de semana cuando reciban a Pumas en la jornada 2. Mientras Abascal y compañía recibieron un golpe duro previo a su visita al América, el próximo miércoles.