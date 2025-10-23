Tigres rompe malaria y gana de visita al Pachuca doce años más tarde

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres rompieron por fin su mala racha en el Hidalgo, derrotando 2-1 al Pachuca y meterse de lleno en los puestos privilegiados del Apertura 2025, esto en su fecha 14.

Los felinos sufrieron de más en casi todo el cotejo y sobretodo desde su arranque, en donde en poco más de quince minutos pudieron irse abajo en el resultado de no ser por la buena marca defensiva sobre Enner Valencia, dejándolo en fuera de lugar en un par de ocasiones.

Tan sólo diez minutos después, nuevamente el cuadro de Jaime Lozano insistió en los pies de Víctor Guzmán con un disparo muy por encima del marco de Nahuel Guzmán, en otra aproximación de peligro para la localía.

Cerca del descanso, los tuzos otra vez se acercaron a la meta del “Patón” en una oportunidad inmejorable, esto en los botines de Alonso Aceves. El lateral no pudo definir una gran triangulación con Valencia y su intento se fue “raspando” el poste al 45′.

Del otro lado, la visita apenas registró su primera actividad hacia el arco de Carlos y por poco se adelantaban en el marcador tras un jugadón de Ángel Correa que culminó con la pelota en el poste durante el agregado del primer lapso.

Ya en el segundo tiempo la tónica siguió igual, aunque cambió de inmediato a favor de los auriazules vía pelota parada y con Juan Brunetta de protagonista. El volante argentino se mandó de tiro libre su octavo gol del certamen al 59′.

La apertura en los cartones abrió por completo el duelo, dándole mejor iniciativa a los hidalguenses que esperaban un error a la descolgada para emparejar la situación y así sucedió de cara a la recta final. Un mal fildeo de balón en Joaquim Pereira, dejó a merced el mano a mano a Kennedy que sin temor venció a Guzmán al 76′ para el 1-1.

La fiesta albiazul se apagó rápidamente con el tanto de Diego Lainez que con un trallazo dejó sin reacción a Moreno bajo los tres postes, tan sólo un minuto más tarde y poner el 2-1 para Guido Pizarro y compañía, que todavía sobre el final se vieron con inferioridad numérica ante la expulsión de Marco Farfán al 84′.

Todo parecía acabar con tintes dramáticos pero Eduardo Bauermann y Oussama Idrissi sentenciaron la derrota tuza al irse a las regaderas al 90′ y 90+10, dándole un triunfo valioso a los norteños que tras 12 años se alzan ganadores en el “Huracán”, alcanzando los 29 puntos y subir al cuarto sitio, por 21 unidades del Pachuca.